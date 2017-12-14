Ефремов и Орлуша обматерили зрителей в Самаре

Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) зачитали на сцене стихи о самарских зрителях спектакля «Не становись чужим».

Как сообщает телеканал Рен-ТВ, публика не оценила юмор, ей не понравилось, что актер и поэт зачитали в их адрес матерные стихи.

Напомним, самарские зрители сообщили, что Ефремов вышел в Самаре на сцену пьяным и послал публику матом. Сам Ефремов заявил, что нецензурная брань со сцены в Самаре связана не с тем, что он был пьян, а с характером постановки.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал выходку актера Михаила Ефремова на гастролях в Самарском театре оперы и балета «безобразной». Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов пообещал «поставить точку» в скандале, произошедшем с актером Михаилом Ефремовым.