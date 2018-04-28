Экс-сотрудник ФСИН возглавил институт и приблизил условия жизни студентов к тюремным

В сети появилось видео с директором Индустриального института УГТУ Василием Завьяловым, на котором он в жесткой форме отчитывает студентов колледжа и заявляет, что их общежитие в скором времени начнет следовать казарменным порядкам.

Завьялов сообщил студентам, что на базе колледжа создадут инженерно-кадетский батальон, а общежитие фактически станет казармой. При этом он заявил, что из общежития уберут все электроприборы, включая телевизоры и чайники, компьютеры, студентам будет разрешено иметь в комнате лишь тумбочку, табуретку и кровать.

Питаться в собственных комнатах студентам также запретили – распоряжением директора на каждом этаже общежития будут оборудованы комнаты для приготовления и приема пищи, самоподготовки и просмотра телепередач. «Кто не согласен, может подойти и забрать свои документы либо снять квартиру», – отметил Завьялов.

Объясняя введение новых порядков, он также добавил, что раньше работал в органах ФСИН. «У меня полторы тысячи стояло в строю осужденных, и ни один рот не открывал», – сказал он.

Родители учащихся заявили, что в некоторых моментах Завьялов прав, однако местами «перегибает» и использует в диалоге с молодежью неприемлемую лексику, сообщает «Комиинформ». Директор согласился с претензиями родителей, признав, что использовал в ходе собрания с учащимися действительно жесткую манеру общения и заверил, что в будущем подобное не повторится.

«Основная наша задача – подготовка специалистов среднего звена, поэтому создание ИКБ никоим образом не ущемит права обучающихся, которые не хотят быть кадетами и жить в казарменных условиях. Однако необходимо помнить, что на учебные заведения возлагается обязанность по военно-патриотическому воспитанию и подготовке допризывной и призывной молодежи к военной службе, обучение основам начальной военной подготовки», – также рассказал Завьялов.