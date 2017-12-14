США поставили ближайшим союзникам ультиматум

Администрация Дональда Трампа поставила Европу, Канаду и других союзников перед выбором: согласиться на квоты в обмен на освобождение от пошлин на сталь и алюминий, которые вступают в силу с 1 мая.

«Мы просим всех: квоты, если не тарифы», – сказал министр торговли США Уилбур Росс, передает Bloomberg.

Это ставит ЕС в трудное положение: либо согласиться на требования США, что может нарушить правила международной торговли, либо принять пошлины. Отмечается, что принуждение правительств к ограничению поставок товаров нарушает правила Всемирной торговой организации, которые запрещают так называемые добровольные экспортные ограничения.

Неназванный чиновник ЕС рассказал, что требование Трампа ограничить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет, неприемлемо. Он отметил, что ответ ЕС будет зависеть размера квот, после которого будут вводиться штрафные пошлины.

«Инструменты, которые они используют для того, чтобы «снова сделать Америку великой», могут привести к определенным ошибкам, потому что свободная мировая торговля оказалась лучшим решением для развития мира до сих пор», – сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов.

Между тем, ЕС дал ясно понять, что не нужно его запугивать. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «мы не будем говорить ни о чем, пока к нашей голове приставлен пистолет».

Ранее в субботу сообщалось, что Ангела Меркель не смогла договориться с Трампом об отмене пошлин.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Трампа не объявлять торговую войну ЕС. Позже США объявили, что пошлины на импорт стали и алюминия не будут применены к Европе, Австралии, Аргентине, Бразилии и Южной Корее на время переговоров.