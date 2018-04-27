Россия выразила готовность стать гарантом межкорейских переговоров

Россия приветствует результаты прошедшего в пятницу саммита КНДР и Южной Кореи, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Россия, как она говорила уже неоднократно, готова выступить и гарантом, и участником дальнейших переговоров с тем, чтобы сегодняшние декларации не остались таковыми, а принесли реальный результат», – приводит его слова РИА «Новости».

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию, договорившись продолжать активный диалог на высшем уровне. Также по итогам саммита объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Поставив подписи под документом, главы государств обнялись.

В Кремле заметили, что новости, поступающие с межкорейского саммита, являются очень позитивными.

Напомним, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.