Китай оценил историческую встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Пекин надеется на позитивные итоги исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Мы все сегодня увидели с экранов телевизоров исторический момент, когда руководители КНДР и Южной Кореи пересекли военно-демаркационную линию и пожали друг другу руки», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Мы приветствуем этот исторический шаг со стороны двух стран, одобряем проявленную ими политическую решительность и мужество», – сказала она, выразив надежду на позитивные итоги этой исторической встречи.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и поговорил с ним с глазу на глаз.