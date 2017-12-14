Родители погибшего американского студента подали в суд на КНДР

Родители американского студента Отто Уормбира, скончавшегося после поездки в Северную Корею, подали в окружной суд Вашингтона иск против властей КНДР, обвинив их в убийстве сына.

Фред и Синди Уормбиры обвиняют Пхеньян в издевательствах и пытках, из-за которых погиб их сын, сообщает CNN.

«Отто захватили в качестве заложника и удерживали в плену в политических целях... он подвергался исключительно жестокому обращению. Ким и его режим изображали из себя невиновных, в то время как они преднамеренно разрушали жизнь нашего сына», – заявил отец погибшего студента.

Американского студента арестовали в 2016 году во время туристической поездки в КНДР. Его обвинили в краже пропагандистского плаката из гостиницы и приговорили к 15 годам лишения свободы. Когда он заболел и впал в кому, его отправили в США. Он умер в больнице Цинциннати, штат Огайо, спустя неделю после прилета.

Это не первый иск со стороны американцев к властям других стран. В сентябре прошлого года около 1,4 тыс. родственников жертв трагедии 11 сентября обратились в федеральный суд Манхэттена с иском, предполагающим, что посольство Саудовской Аравии в 1999 году финансировало репетицию терактов в США.