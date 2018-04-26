Мама юной биатлонистки раскрыла детали истории о домогательствах тренера

Мама биатлонистки Анны Моисеевой Ольга рассказала подробности истории с домогательствами тренера Сергея Тутмина к ее несовершеннолетней дочери.

«Все случилось в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделал непристойное предложение – речь шла о массаже. Замечу, Тутмину 39 лет, он женат, воспитывает трех детей. Старшему сыну 20 лет», – цитирует «Московский комсомолец» маму биатлонистки.

По ее словам, Анна «проговорилась обо всем» только в марте, тогда как «непристойное предложение» тренер сделал еще в 2017 году.

«Конечно, я была в шоке! Аня еще в сентябре отказалась от его предложения, так он не оставлял попыток. Однажды отругал за то, что она пришла к нему в кабинет в брюках, а не в шортах. Были и другие «звоночки», – рассказала женщина.

По ее словам, Тутмин не делал прямых предложений юной биатлонистке, а скорее намекал на секс.

«Он прямо в лоб не говорил, намекал, мол, все так делают, ты сама понимаешь. Аня однажды спросила: «А как же олимпийские принципы?», – на что он ответил что-то в том духе, что он и есть олимпийский принцип. После отказа Ани у нее начались проблемы. Дочь заметила, что ей плохо готовят лыжи, выдают плохие патроны. В конечном счете, она стала записывать переговоры с тренером на диктофон», – сказала мама Анны.

Ольга заявила, что имеется две аудиозаписи, которые Анна сделала тайно. Она добавила, что в ходе одного из разговора с тренером биатлонистка расплакалась.

«Посовещавшись на семейном совете, решили предать историю огласке. Долго готовили отца Ани – муж суровый мужчина, опасались, что он может разобраться с ним по-мужски. Нас поддержали многие тренеры – до них доходили слухи о похождениях коллеги», – рассказала Моисеева.

Мама спортсменки также заявила, что Анна стала не единственной жертвой домогательств Тутмина. «Мы знаем еще как минимум об одной девочке. Сейчас она совершеннолетняя. Она из спортивного мира, пока колеблется – присоединяться к нашему заявлению или нет», – подчеркнула Ольга.

Ранее в четверг тренер Тутмин назвал провокацией заявление юной биатлонистки о домогательствах. До этого СК начал проверку по домогательствам тренера к 17-летней спортсменке.