Врачи объяснили симптомы «пострадавших от химатаки» в Гуте

У госпитализированных в Думе было удушье от пыли после бомбардировки, симптомов химического отравления не было, заявили врачи, комментируя «химическую атаку» в Восточной Гуте.

Сирийский врач-реаниматолог Халил аль-Джейш, который дежурил в день «химатаки» в отделении неотложной помощи, рассказал, что в больницу стали поступать больные с признаками удушья – примерно 15 человек.

«Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что люди «надышались дымом и пылью», а симптомы «были средние и легкие». Пациентам дали кислородные маски «согласно их симптомам».

Однако затем «пришел человек из числа «Белых касок» и стал кричать, что было «применено химическое оружие», вслед за ним появились незнакомые люди, которые «создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой».

«Мы в это не поверили – как специалисты мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей», – отметил реаниматолог.

Через несколько часов, отметил аль-Джейш, все люди с симптомами удушья были отпущены домой, никто не скончался.

На заседании в ОЗХО он заявил, что приехал сюда, чтобы «информировать мир о том, что произошло в Думе, а не о том, как это было на видео».

В четверг в штаб-квартире ОЗХО в Гааге начался совместный брифинг постпредства России при организации и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийском городе Думе.

Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе.

До этого представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».