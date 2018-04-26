Врачи объяснили симптомы «пострадавших от химатаки» в Гуте

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо

Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...

Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова

Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
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          Врачи объяснили симптомы «пострадавших от химатаки» в Гуте

          26 апреля 2018, 19:44

          Текст: Сергей Гурьянов

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          У госпитализированных в Думе было удушье от пыли после бомбардировки, симптомов химического отравления не было, заявили врачи, комментируя «химическую атаку» в Восточной Гуте.

          Сирийский врач-реаниматолог Халил аль-Джейш, который дежурил в день «химатаки» в отделении неотложной помощи, рассказал, что в больницу стали поступать больные с признаками удушья – примерно 15 человек.

          «Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий», – передает его слова РИА «Новости».

          Он отметил, что люди «надышались дымом и пылью», а симптомы «были средние и легкие». Пациентам дали кислородные маски «согласно их симптомам».

          Однако затем «пришел человек из числа «Белых касок» и стал кричать, что было «применено химическое оружие», вслед за ним появились незнакомые люди, которые «создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой».

          «Мы в это не поверили – как специалисты мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей», – отметил реаниматолог.

          Через несколько часов, отметил аль-Джейш, все люди с симптомами удушья были отпущены домой, никто не скончался.

          На заседании в ОЗХО он заявил, что приехал сюда, чтобы «информировать мир о том, что произошло в Думе, а не о том, как это было на видео».

          В четверг в штаб-квартире ОЗХО в Гааге начался совместный брифинг постпредства России при организации и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийском городе Думе.

          Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе.

          До этого представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».


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