Геворкян обсудил ситуацию в Армении с администрацией российского президента

И.о. вице-премьера Армении Армен Геворкян встретился с руководством аппарата президента России для обсуждения внутриполитической обстановки в стране.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Геворкяна в Москву, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Обсуждалась внутриполитическая обстановка в Армении, а также вопросы предстоящего саммита ЕАЭС, сотрудничества госорганов двух стран в связи с конституционной реформой в Армении. Страна перешла на парламентскую форму правления.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль рассчитывает, что ситуация в Армении будет в скором времени урегулирована конституционным путем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку.

В четверг правящая Республиканская партия Армении выдвинула на пост премьер-министра республики Карена Карапетяна.