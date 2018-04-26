Правящая партия Армении выдвинула кандидата в премьеры

Правящая Республиканская партия Армении выдвинула Карена Карапетяна на пост премьер-министра республики.

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Напомним, Карен Карапетян был назначен врио премьер-министра после того, как в отставку с этого поста ушел Серж Саргсян.

Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.