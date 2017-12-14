Немецкие СМИ окрестили Макрона «европейским любимчиком» Трампа

Немецкие СМИ, широко освещавшие визит французского президента Эммануэля Макрона в США, отметили рекордное количество объятий и поцелуев на этом «празднике любви» и «мужской дружбы» и окрестили лидера Пятой республики новым «европейским любимчиком» президента США Дональда Трампа.

Во время встречи в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп старательно демонстрировали свои близкие личные отношения. В то же время, выступая в конгрессе США, Макрон обозначил политические границы в отношениях с главой Белого дома. Прошедший визит вызвал в немецких СМИ бурную реакцию, отмечает Focus и представляет подборку выдержек из публикаций в Германии.

Для Трампа Макрон стал новым «европейским любимчиком», пишет Die Welt. Впрочем, издание сомневается, что этот «броманс» продлится долго, ведь американскому президенту свойственны перепады настроения: «Также неизвестно, приведет ли эта нетрадиционная мужская дружба между двумя антиподами политической культуры Запада к реальному сближению Европы и США в вопросе Сирии, штрафных пошлин и соглашения с Ираном».

После «праздника любви», который Трамп организовал для Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель ожидает скорее холодный прием, считает Mannheimer Morgen. Газета называет это «классическим разделением обязанностей»: «французы подготавливают эмоциональную почву, а немцы вспахивают ее настойчивостью». «При этом европейская команда М&М преследует единые цели: речь идет о спасении ядерной сделки с Ираном и недопущении штрафных пошлин на сталь и алюминий из ЕС», передает RT.

«Такого количества рукопожатий, похлопываний по плечу и мужских поцелуев мы в Белом доме давно не видели», – комментирует Badische Zeitung. Но, как полагает немецкая газета, Макрон «рискует остаться ни с чем». Французский президент пытается выстроить с Трампом стабильные отношения, но любые такие отношения – это в определённом смысле сделка, условия которой могут в любой момент измениться в зависимости от интересов.

В свою очередь Markische Oderzeitung советует не переоценивать дружбу двух лидеров: «Один теплый зимний день не свидетельствует о наступлении глобального потепления, как и одна прохладная встреча – о наступлении ледникового периода в отношениях двух государств». Так что если в пятницу во время встречи Трампа и Меркель будет меньше нежности, объятий и ухаживаний, из этого не стоит делать поспешных выводов. «Американцы и немцы очень крепко связаны друг с другом, и Дональд Трамп не сможет этого изменить», – заключает издание.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой.