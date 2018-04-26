Выбран шафер для свадьбы принца Гарри

Британский принц Уильям согласился стать шафером на свадьбе своего брата, принца Гарри, с американской актрисой Меган Маркл, сообщает Кенсингтонский дворец.

«Принц Гарри попросил своего брата герцога Кембриджского быть его шафером во время бракосочетания с Меган Маркл», – передает ТАСС сообщение Кенсингтонского дворца, официальной резиденции герцогов Кембриджских.

Отмечается, что сам принц Гарри был шафером на свадьбе принца Уильяма с Кэтрин Миддлтон в 2011 году.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 26 Апр 2018 в 2:31 PDT

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов. Основная часть суммы будет потрачена на обеспечение безопасности.

На торжество приглашено более 2,6 тыс. человек. Однако молодожены не стали приглашать «хорошего друга», экс-президента США Барака Обаму во избежание «дипломатического скандала».