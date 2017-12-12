Украина отменила вузы

Кабинет министров Украины отменил термин «высшее учебное заведение» и заменил его на «заведение высшего образования», сообщает министерство образования и науки страны.

Замена термина соответствует закону об образовании, передают украинские «Вести» со ссылкой на сообщение пресс-службы минобразования.

Из постановления кабинета министров следует, что это смягчит требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы.

Кроме того, уравнены возможности деятелей культуры и искусств в получении звания доцента.

Еще одно нововведение – отмена аттестации школ и функции инспектирования в местных органах власти.

В декабре 2017 года Венгрия заявила о необходимости отмены нового украинского закона об образовании, поскольку он дискриминирует национальные меньшинства. Недовольство также высказывали Польша и Румыния.

В феврале 2017 года министерство образования и науки Украины заявило о решении аннулировать лицензии высших учебных заведений, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму и Севастополе.