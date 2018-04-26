Анонсировано совещание глав МИД стран НАТО по России

Руководители внешнеполитических ведомств 29 стран – членов Североатлантического альянса в пятницу, 27 апреля, проведут плановую встречу в Брюсселе, начнется она с обсуждения отношений с Россией, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы начнем нашу встречу с совещания по России», – приводит его слова РИА «Новости».

Столтенберг заявил о важности поддержания диалога между Североатлантическим альянсом и Россией в «ситуации высокой напряженности».

Ранее Вашингтон заявил о поддержке политики «открытых дверей» НАТО в Восточной Европе и на Балканах.