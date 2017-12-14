Суд ЕС отклонил иск Азарова о снятии санкций

Европейский суд юстиции отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова о снятии европейских санкций.

«Иск отклонен. Господин Азаров приговорен к компенсации судебных издержек сторон», – передает ТАСС текст решения суда.

В сентябре 2016 года Европейский суд юстиции общей юрисдикции частично удовлетворил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций ЕС.