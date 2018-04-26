В Москве нашли продававшие наркотики из-под полы аптеки

Полицейские Москвы задержали группировку, незаконно реализовывавшую сильнодействующие лекарственные препараты для наркозависимых через аптеки; всего обнаружено около 40 таких аптек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Реализация контролируемых препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления происходила партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека. С целью дополнительного обогащения злоумышленники аналогичным образом осуществляли безрецептурную продажу лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Следует отметить, что наценка составляла от 550% до 1500%, вследствие чего доход участников группы в сутки составлял свыше 5 млн рублей», – передает ТАСС слова Волк.

Она рассказала, что в ходе рейда проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами.

«Изъято более 18 тыс. таблеток, 2 тыс. флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 млн рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования», - отметила Волк.

Полицейские задержали лидеров и активных участников группировки. По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Напомним, ранее рецептурную продажу ряда болеутоляющих препаратов предложил ввести глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов в ходе «круглого стола» общественного совета при ФСКН.