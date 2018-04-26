В России установлен рекорд продолжительности хоккейного матча

В пятом финальном матче ВХЛ «СКА-Нева» переиграла «Динамо» (Санкт-Петербург) со счетом 4:3 в самом продолжительном матче в истории российского хоккея, длившемся 163 минуты.

Встреча, состоявшаяся в среду в Санкт-Петербурге, завершилась победой динамовцев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0), передает РИА «Новости».

Матч продолжался 163 минуты и 19 секунд, длился с 19.30 25 апреля до 2.30 26 апреля и стал самым продолжительным в истории российского хоккея.

Дольше всех чистого времени на площадке был «СКА-Невы» Егор Рыков, отыгравший 1 час, 1 минуту и 19 секунд.

Примечательно, что только в марте в КХЛ «Йокерит» и ЦСКА сыграли рекордный матч из 142 минут и 9 секунд. С ночи четверга рекорд обновлен.