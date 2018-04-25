Названы первые возможные покупатели уменьшенной версии SSJ-100

«Гражданские самолеты Сухого» может поставить до 40 «облегченных» самолетов SSJ-100 Министерству обороны и еще 10 – специальному летному отряду «Россия», рассказал президент концерна Александр Рубцов на Eurasia Airshow-2018.

«Гражданские самолеты Сухого» получили потенциальный заказ от специального летного отряда «Россия» на 10 самолетов уменьшенной 75-местной версии SSJ-100 и от Минобороны – на 30-40 самолетов, передает ТАСС слова Рубцова.

Рубцов добавил, что контракты с МЧС обсуждаются. «У нас с силовыми структурами не принято подписывать рамочных контрактов, потому что у нас есть федеральный закон, который требует достаточно серьезной конкурсной процедуры при закупках», – пояснил он.

По его словам, поставки «облегченного» SSJ-100 начаться в 2023 году.

Напомним, 19 апреля гендиректор ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев заявил, что уменьшенная 75-местная версия SSJ-100 должна совершить первый полет в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в 2018 году кабмин выделит 6 млрд рублей на создание уменьшенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), проект распоряжения готовится к выпуску.

Президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов в феврале рассказывал, что компания приступила к разработке 75-местной версии SSJ 100. Эта модификация будет ориентирована на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров.