Названы сроки первого полета уменьшенной версии SSJ-100

Гендиректор ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев заявил, что уменьшенная 75-местная версия SSJ-100 должна совершить первый полет в 2021 году.

«Мы активные участники проекта SSJ в 75 местной версии, которая и разрабатывалась изначально. Он полегче и подешевле применяемой сейчас 95-местной машины. Через четыре половиной года, в конце 2021 года в испытательной версии новый SuperJet должен взлететь», – цитирует РИА «Новости» Чернышева.

Ранее сообщалось, что в 2018 году кабмин выделит 6 млрд рублей на создание уменьшенной 75-местной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), проект распоряжения готовится к выпуску.

Президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов в феврале заявлял, что компания приступила к разработке 75-местной версии SSJ 100. Эта модификация будет ориентирована на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров.