На уменьшенную версию SSJ-100 выделят 6 млрд рублей

В 2018 году кабмин выделит 6 млрд рублей на создание уменьшенной 75-местной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), проект распоряжения готовится к выпуску, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства России. Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

В настоящее время, как напомнил зампред правительства России, «принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках проведения которой будет проведена русификация этого самолета, то есть замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Рогозин также отметил, что вопросы наращивания темпов производства, поддержки продвижения на российские и зарубежные рынки, улучшения технических и эксплуатационных характеристик в отношении самолета SSJ-100 всегда были и остаются на контроле кабмина.

Вице-премьер напомнил, что поддержка оказывается как в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей самолетов, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку воздушных судов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов авиационных запчастей и переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа.

Такэже Рогозин отметил, что на передачу в лизинг самолетов SSJ-100 в 2015-2016 годах государственная транспортная лизинговая компания получила 34 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолетов.

«В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей для финансирования закупок еще 11 самолетов», – резюмировал Рогозин.

В конце марта президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ-100 меньшей вместимости, согласившись с выделением проекту около 85 млрд рублей. До этого президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов сообщил о начале работ по разработке 75-местной версии SSJ-100.

В феврале источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что предварительную заявку на 100 самолетов SSJ-100 вместимостью 75 кресел разместила S7 Group.