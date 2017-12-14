Пентагон рассказал, какое оружие будущего собирается получить

Новый заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам рассказал об исследовательских приоритетах Пентагона.

Он уделил особое внимание строительству Центра искусственного интеллекта, транспортным беспилотникам, более мощным лазерам, в том числе в космосе, и гиперзвуковому оружию, пишет Military Times.

В частности, он отметил, что Пентагон собирается заполучить беспилотный летательный аппарат, который сможет перевозить снаряжение, топливо, еду или почту.

«Если это можно сделать с помощью автоматизированного беспилотного летательного аппарата с относительно простым алгоритмом управления искусственного интеллекта, где не нужно беспокоиться о пешеходах и дорожных знаках, почему бы это не осуществить?» – заметил Гриффин.

Гриффин также сообщил, что беспилотные военные автомобили появятся раньше, чем гражданские. Беспилотный транспортник уже в этом году собираются испытать в 10-й горной дивизии и 101-й воздушно-десантной дивизии.

При этом замглавы Пентагона указал на китайские разработки в области БПЛА, которые могут действовать на расстоянии до «тысячи километров» от границ Китая, «подвергая опасности» американские войска.

По мнению Гриффина, у США нет разработок, которые могли бы сдержать подобные системы. Еще одна угроза, исходящая от Китая, – это «рой боевых беспилотников», которые могут противостоять ВВС США.

Также он выступил за создание более мощного лазерного оружия – мощностью до 100 киловатт на наземных машинах и до 300 киловатт на устройствах воздушного базирования. На это, по его словам, уйдет 5–6 лет.

Кроме того, он выступил за создание лазерного оружия мегаваттного класса для космической обороны. По его словам, это необходимо сделать в течение следующего десятилетия.

Ранее уже сообщалось о намерениях Гриффина по строительству Центра искусственного интеллекта и созданию гиперзвукового оружия в течение следующих 10 лет.