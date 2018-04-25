Выявлены связи российских чиновников с сомнительными операциями в офшорах

Росфинмониторинг обнаружил участие подконтрольных россиянам компаний в сомнительных операциях в офшорах на сумму в несколько миллиардов рублей, рассказал руководитель структуры Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

Сомнительные операции были выявлены в ходе анализа публикаций «панамского», «райского» и «английского» досье, передает РИА «Новости».

«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», – сказал Чиханчин. Он добавил, что Росфинмониторинг обнаружил участие таких компаний в сомнительных операциях на общую сумму в несколько миллиардов рублей.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпусов, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», – отметил Чиханчин.

Кроме того, ведомство анализирует финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов, в регионах, передает «Интерфакс». По словам Чиханчина, сомнительные операции в основном связаны с использованием должностными лицами административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, купле – продаже наличной иностранной валюты.

Напомним,в апреле 2016 года немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, свидетельствующие о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

В ноябре 2017 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и ряд международных СМИ опубликовали «райское досье», основанное, предположительно, на документах юридической компании Appleby (Бермудские острова).