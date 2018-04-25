ГИБДД собралась вернуть себе контроль над техосмотром автобусов

ГИБДД собирается вернуть контроль над проведением техосмотра автобусов, учитывая состояние техники, попавшей в ДТП, заявил руководитель ведомства Михаил Черников.

«МВД вышло с предложением, чтобы вернули контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведения осмотра автобусов, потому что мы видим после ДТП насколько они «в хлам убитые» осуществляют перевозку людей», – передает ТАСС слова Черникова.

Начальник ГИБДД считает, что необходимо проводить техосмотр дважды в год.

Напомним, в июне 2011 года Госдума приняла законопроект о техосмотре, который лишил ГИБДД возможности проводить его и контролировать. Функция контроля проведения техосмотра передана Российскому союзу автостраховщиков (РСА), которая начала аккредитовать операторов техосмотра.

В мае 2015 года президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД, что техосмотр превратился «в полнейшую профанацию», и эту проблему необходимо решить.

ДТП с участием автобусов происходят довольно часто. В декабре 2017 года мэр Москвы Собянин поручил провести дополнительные проверки частных перевозчиков после того, как сначала пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, а через несколько дней автобус сбил трех человек на остановке у метро «Сходненская».