Отставку Саргсяна связали с тяжелой личной утратой политика

Мать бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна умерла в день его отставки, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Смерть матери могла быть одной из причин ухода Саргсяна с поста премьер-министра Армении, передает НСН слова Затулина.

«Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения», – сказал Затулин и выразил Саргсяну соболезнования.

Сообщается, что Нора Саргсян находилась в медицинском центре «Наири» для ежегодного профилактического курса лечения.

Саргсян подал в отставку в понедельник, через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване. «Я ошибся. В сложившейся ситуации у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», – объяснил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.