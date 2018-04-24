Несколько населенных пунктов в Донбассе остались без воды

Подконтрольный Киеву город Волноваха и ряд сел остались без воды из-за аварии на водопроводе в Донбассе, сообщила пресс-служба министерства по вопросам «временно оккупированных территорий Украины».

«По данным коммунального предприятия «Вода Донбасса», на выезде из Волновахи в сторону Валерьяновки обнаружен прорыв водопровода. На время ремонта приостановлена подача воды 634 абонентам в Волновахе и в нескольких расположенных рядом сел», – передает РИА «Новости» сообщение министерства в Twitter.



По данным пресс-службы ведомства, Донецкая фильтровальная станция функционирует в штатном режиме, авария на ее работу не повлияла.

