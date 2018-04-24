Кадыров пообещал «задержать и посадить» Трампа и Меркель

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении ответных санкций против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников, и если они приедут в республику, будут задержаны.

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», – заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил также, что должен быть включен в новый возможный санкционный список из-за ситуации в Сирии.



«Я, если не буду там (в новом санкционном списке прим.ВЗГЛЯД.), то, я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке - не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно», – ответил Кадыровна вопрос, будет ли он включен в новый санкционный список.



Он рассказал также, что никогда не был в Европе и «на Западе», а некоторые боятся попасть в санкционный список, говорит о том, что у них есть интересы на Западе.



«Мы должны закрыть все, если мы служим государству. Они должны закрыть на все глаза, возвращать свои семьи домой и отстаивать свои позиции», – заявил глава Чечни.



Напомним, ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется.