Кадыров заявил о готовности оставить пост в Чечне ради защиты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется.

«Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело - воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности: как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов... и идти вперед, защищая целостность нашего государства», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

По его словам, как и в Чечне в 1990-х годах в Сирии третьи силы придумали войну против России.

«Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии», – заявил глава Чечни в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сейчас есть игроки, которые начали показывать «свои мускулы, показывать зубы».

«Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить – не получается. Это чисто давка на Россию», – сказал Кадыров.



Он подчеркнул также, что мир не может существовать без России, и ситуация в Сирии грозит мировому сообществу.

«Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики», – сказал Кадыров.



«Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры», – заявил глава Чечни, добавив, что это должны быть силовые меры.



По его словам, необходимо говорить правду о том, что «опасность существует от западных государств», которые «ведут политику против России».

«Если мы хотим быть независимым суверенным государством, мы должны отстаивать свои позиции, говорить хотя бы как есть. А если надо, всем нам объединиться вокруг одного лидера и защищать нашу страну и наши позиции», – сказал Кадыров.

Напомним, 14 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США под предлогом борьбы с терроризмом осуществляют геноцид мусульман.