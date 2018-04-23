Миллиардер оплатит за США взнос по Парижскому соглашению о климате

Бизнесмен и политик Майкл Блумберг, занимавший ранее пост мэра Нью-Йорка, собирается оплатить часть взноса США за исполнение условий Парижского соглашения по климату.

«Америка взяла на себя обязательство, и если правительство его не исполняет, у нас у всех есть ответственность. У меня есть такая возможность. Поэтому я отправлю им чек на сумму, которую Америка пообещала организации, как будто эти деньги поступили от федерального правительства», – заявил он в эфире CBS, передает «Интерфакс».

США должны были уплатить взнос в размере 7,5 млн долларов, но Конгресс одобрил выплату всего 3 млн долларов. Оставшиеся 4,5 млн долларов Блумберг решил оплатить сам.

В сентябре сообщалось, что США собираются изменить условия своего участия в Парижском соглашении по климату, а не выходить из него. Ранее США официально проинформировали ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подписано 22 апреля 2016 года. Целью соглашения является активизизация осуществления Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.