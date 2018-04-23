В сфере ОМС появилась новая схема мошенничества

В сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) появилась новая мошенническая схема: аферисты предлагают гражданам вернуть деньги за услуги, которые не использовались.

«В области обязательного медицинского страхования появилась новая мошенническая схема: гражданам поступают звонки и письма с информацией о возможности вернуть деньги за неиспользованные услуги ОМС», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании «АльфаСтрахование».

Глава Ханты-Мансийского филиала «АльфаСтрахование-ОМС» Максим Соловей подчеркнул, что размер обещанной мошенниками суммы может доходить до 400 тысяч рублей.

«Застрахованному предлагается указать номер банковской карты для ее зачисления, после чего мошенники получают возможность снять с нее денежные средства», – добавил он.

Российским законодательством не предусмотрена компенсация целевых средств системы ОМС. Звонки и письма с предложением возврата денежных средств в этой системе являются незаконными, говорится в сообщении пресс-службы.