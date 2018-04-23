Россия и Китай заявили о безальтернативности дипломатического урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии он и его коллега из Китая Ван И под подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликта в республике.

«Мы подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса и условились наращивать двустороннюю координацию на данном направлении, в том числе в Совбезе ООН», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также добавил, что «даже те страны, которые вынужденно произнесли слова поддержки или понимания той акции, абсолютно неправомерной, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно». «Большинство из них прекрасно понимают, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы», – добавил Лавров.

По его словам, для всех беспристрастных наблюдателей «должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать очень позитивные тенденции, которые… стали укрепляться на треке сирийского урегулирования». «Я уверен, что правда пробьет себе дорогу», – подчеркнул глава МИД.

Лавров также затронул и ситуацию в КНДР, отметил, что все стороны диалога по КНДР должны синхронно делать шаги навстречу друг другу.

«И Россия, и Китай исходят из того, что происходящее во многом отвечает положениям российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования. Необходимо, чтобы все вовлеченные стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимая каких-либо провокационных действий, и мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий», – заявил министр.

В субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Также Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США.