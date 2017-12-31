Прислуга обокрала модель Playboy в Подмосковье

Прислуга украла у модели Playboy Инессы Тушкановой три пары часов и ювелирные украшения. Подозреваемым стал мужчина, который выгуливал ее собаку.

Полиция из подмосковного Одинцово ищет злоумышленника, обокравшего модель Playboy.

По предварительным данным, мужчина, выгуливавший ее собаку, украл три пары часов (среди них были часы Hublot) и кольца с камнями, сообщает Mash.

«По некоторым данным, мужчину не устроила зарплата. Парень опустошил шкатулку с дорогими часами и кольцами, погладил на прощанье шпица», – отмечает источник.

В соцсетях девушка никак не прокомментировала происшествие.

Публикация от Inessa Tushkanova (@inessatushkanova) 31 Дек 2017 в 1:07 PST