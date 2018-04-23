Названы самые благоустроенные регионы России

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень назвал самые благоустроенные российские регионы.

«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России – в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», – сказал Мень в интервью RT.

По его словам, в настоящее время ведомство готовит специальные стандарты благоустройства и развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.

Мень также отметил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, которые привлекают в эту сферу негосударственные инвестиции. «Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению – самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают», – рассказал Мень.

Ранее Мень назвал города, в которых можно провести реновацию, следуя столичному опыту.