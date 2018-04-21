Названы города, где может начаться реновация после Москвы

Министр строительства Михаил Мень назвал города, в которых можно провести реновацию, следуя столичному опыту.

Мень заявил, что опыт реновации можно масштабировать только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку.

«Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», – заявил министр Мень, передает РБК.

Минстрой по поручению президента сейчас занимается разработкой законопроекта о новом принципе расселения аварийного жилья. В него может быть включена возможность реновации для крупных городов.

«Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», – отметил Мень.



Ранее сообщалось, что для строительства в рамках реновации в Москве отобрали 242 стартовые площадки.

Закон о реновации в Москве, подразумевающий снос ветхого и аварийного жилья в столице, был принят в июне 2017 года. В июле в Госдуме задумались над расширением реновации на все регионы России. В начале апреля идею о распространении программы реновации на всю страну поддержал премьер Дмитрий Медведев.