Fitch подтвердило рейтинг Москвы с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Москвы в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом, сообщили в агентстве.

Краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Рейтинг приоритетного необеспеченного долга – на уровне «BBB-», передает РИА «Новости».

«Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям», – заявили в Fitch.



Там заявили, что власти российской столицы придерживаются разумной фискальной политики.

«Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается минимизации своих долговых обязательств», – сообщает агентство.



Fitch отмечает, что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга России или при ухудшении показателей бюджета города.

Напомним, в октябре 2017 года Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы и Санкт-Петербурга в местной и иностранной валютах на уровне «BBB-», краткосрочные РДЭ - на уровне «F3».