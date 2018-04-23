Климкин заявил о подготовке Россией троянского коня для «разрушения Украины»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны «большой семерки» поддерживают позицию Киева по вопросу введения миротворцев в Донбасс, и обвинил Россию в подготовке «троянского коня» для «разрушения Украины».

«Мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам», – сказал он, передает «Укринформ».

При этом глава украинского МИД в очередной раз раскритиковал российский план, заявив, что позиция Москвы якобы направлена на «укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину».

В середине апреля президент Украины Петр Порошенко попросил генсека ООН Антониу Гуттериша направить в 2018 году в Донбасс миссию, чтобы оценить условия для введения в регион миротворцев.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.