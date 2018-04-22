США призвали Украину поднять тарифы на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Украину создать антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ, заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Она уточнила, что беседа состоялась в субботу на полях встречи министров иностранных дел «большой семерки» в Торонто, передает РИА «Новости».

По словам Науэрт, Салливан призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту.

Напомним, в пятницу МВФ раскритиковал украинские власти за промедление с реформами, выразив мнение, что в Киеве «тратят время впустую».

За день до этого компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны свой вариант изменения цен на газ, при котором стоимость голубого топлива с июня 2018 года может вырасти на 60-65%.