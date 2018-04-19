Украинцам собрались резко повысить цену на газ

Компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны свой вариант изменения цен на газ, при котором с июня 2018 года цена газа может вырасти на 60-65%, сообщают СМИ.

Главная газовая компания Украины предлагает взять на себя продажу газа населению, сообщает «Украинские новости» со ссылкой на презентацию «Нафтогаза».

«При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы, будет стоить на 60-65% дороже. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс. гривен, а с октября – до 11,47 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров», – пишет газета.

При этом нормы потребления газа сократятся на 15%, как сократятся и объемы газа для расчета субсидий.

В правительстве Украины считают, что в результате реализации предложенного варианта «Нафтогаз» получит сверхприбыль в размере 26 млрд гривен. Сообщается, что предложения газовой компании рассматриваются в правительстве пока «в рабочем порядке».

Напомним, в конце зимы президент Украины Петр Порошенко и «Нафтогаз» запустили инициативу «Прикрути» о «добровольном» уменьшении температуры в квартирах украинцев, которую жители встретили с большим негодованием.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания инициировала расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.