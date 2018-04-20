В МВФ назвали последствия промедления с реформами на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) считает промедление с экономическим реформированием Украины «упущенными возможностями» и «тратой времени», заявил на пресс-конференции в Вашингтоне директор европейского департамента кредитной организации Поуль Томсен.

Представитель МВФ подчеркнул, что не испытывает обеспокоенности за экономическую стабильность Украины в краткосрочной перспективе из-за промедления с реформами, передает ТАСС.

Однако Поуль Томсен подчеркнул, что «это упущенные возможности». «Очень жаль, когда кто-то тратит впустую время в этой связи», – добавил он.

Также Томсен заявил о необходимости деполитизации с украинской стороны механизма ценообразования на газ.

«По сути дела нам необходимо твердое обязательство (Украины, – прим. ВЗГЛЯД) вернуться к деполитизации цен на энергоносители в рамках завершения (очередного программного, – прим. ВЗГЛЯД) обзора», – подчеркнул представитель МВФ.

В начале апреля сообщалось, что украинский кабмин в 2018 году получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.

В январе сообщалось, что МВФ пообещал выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в мае 2018 года, однако условием для этого станут требования МВФ по закону об антикоррупционном суде и по повышению тарифов на газ для населения.