Эрдоган увидел угрозу для Турции от «стратегических партнеров»

Угроза для Турции в Сирии исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Он выразил возмущение по поводу того, что Соединенные Штаты направили на север Сирии 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением, передает ТАСС.

«Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров», – заявил турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

Под «террористическими группировками» в Сирии Эрдоган подразумевает курдов из отрядов «Силы народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС), которых Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной в самой республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкая сторона не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами.

Напомним, в среду США выступили с угрозами в адрес Турции за покупку С-400 у России.

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