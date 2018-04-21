Москвичей предупредили о сильном шторме через час

Штормовой ветер и ливни накроют все районы Москвы в ближайший час, порывистый ветер сохранится вплоть до воскресенья, предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пойдут ливни, местами прогремит гроза и начнется усиление ветра до 15-20 метров в секунду вплоть до 17-22 метров в секунду», – сообщил он РИА «Новости».

Тишковец добавил, что днем в воскресенье порывы ветра немного стихнут – до 15 метров в секунду, но ветер останется «плотным».

В Москве из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.