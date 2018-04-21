В Сети высмеяли демонстративные учения украинских ВМС на границе с Крымом

Пользователи соцсетей высмеяли учения ВМС Украины, демонстративно проведенные возле границы с Крымом.

К учениям ВМС, проходившим на морском побережье возле границы с Крымом в течение нескольких дней, скептически отнеслись даже пользователи из Украины.

«Хлопцы, к чему этот цирк?», – задался вопросом Виктор Салливан.

«Ну все, теперь точно отобьют Крым. К августу», – пошутил Максим Сидоров.

«ВМС, а где корабли? Надеюсь, вы понимаете, что подобная артиллерия с военных кораблей уничтожается с расстояния в сотни километров», – заметил Алексей Лисин.

Ранее в пятницу стало известно, что ВМС Украины демонстративно провели учения рядом с Крымом.

«Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на направлениях, представляющих опасность», – сообщала пресс-служба ВМС Украины в Facebook.