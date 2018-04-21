В Сети разгорелась дискуссия вокруг сотрудницы АЗС «под кайфом»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Легкомоторный самолет разбился в Хакасии, есть жертвы
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона
С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля
На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план
Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»
Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН
Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая
В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаютсяПодробности...
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Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
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Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
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