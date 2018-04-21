Посольство России: Лондон мог передать материалы дела Скрипалей частным лицам

Посольство России в Великобритании потребовало объяснить, делится ли Лондон материалами дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с частными лицами.

Поводом послужила публикация BBC, в которой бывший советский ученый Владимир Углев, утверждающий, что он является создателем нервно-паралитического вещества из дела Скрипаля, заявил о своей уверенности в том, что экс-полковника ГРУ отравили веществом А-234.

К таким выводам он пришел «на основании направленных ему недавно спектральных данных», говорится в сообщении пресс-службы российской дипмиссии.

Такое заявление в посольстве сочли «необычным», так как оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, которую российская сторона уже долгое время не может получить.

Кроме того, ранее с подобным заявлением выступал бывший командир полка химзащиты британских вооружённых сил Хэмиш де Бреттон-Гордон. В своей речи он опирался на некие «разведданные», к которым ему был обеспечен доступ».

Все это «выглядит (...) так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами», что является «очередным нарушением правил ОЗХО».

Потому Россия потребовала от МИД Великобритании «подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании «дела Скрипалей» и предоставить доступ к документам, на которые ссылаются Углев и де Бреттон-Гордон.

Ранее в контртеррористическом подразделении Скотланд-Ярда заявили, что предполагаемое покушение на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию выполнила «ударная группа», якобы контролируемая российским правительством.

Накануне посол в Лондоне Александр Яковенко назвал исчезновение бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением двух российских граждан.

Напомним, Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта, однако российские дипломаты к ней так и не были допущены, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.