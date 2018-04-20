Лавров раскритиковал ООН за распространение информации «из вторых рук»

Использование в докладах ООН информации «из вторых рук» не может устраивать Россию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Вообще вопрос о наращивании ооновского присутствия в Сирии заслуживает внимания, в том числе, с точки зрения сбора достоверной информации. Нас не может устраивать ситуация, когда ооновские структуры те или иные в своих докладах, публичных заявлениях основываются на сведениях, почерпнутых из чужих, не ооновских источников в Сирии», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

По словам министра, такими источниками часто выступают «так называемые активисты и представители неправительственных организаций сомнительного происхождения, которые финансируются государствами враждебно настроенными к Дамаску».

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что Великобритания и США, говоря о применении Дамаском химического оружия, не договаривают, что «сообщения», на которых основаны обвинения, готовятся и распространяются в соцсетях «ими же созданными пропагандистскими конторами». В частности, упоминалась лондонская «Обсерватория прав человека в Сирии» и «Сирийско-американское медицинское общество» из штата Иллинойс.