В арсенале боевиков в сирийском Думейре нашли американские ракеты

Сирийские военные обнаружили в городе Думейр к северо-востоку от Дамаска большое количество оружия боевиков, в том числе ракеты американского производства, передает SANA.

В сообщении сирийского национального агентства говорится, что военные конфисковали большие партии оружия, боеприпасов и военной техники, принадлежавших боевикам «Джейш аль-Ислам» в районе Эль-Махатта на юге поселения, передает РИА «Новости».

Сирийские военные обнаружили самодельные ракеты, систему залпового огня «Град», большое количество ракетных снарядов, минометов, десятки самодельных взрывных устройств, снаряды РПГ, несколько ракет американского производства ТOW, мины, коробки со взрывчатыми веществами, дистанционные детонаторы и платформы запуска ракет кустарного производства.

Сирийские правительственные силы также обнаружили принадлежавшие боевикам мастерские по производству самодельных взрывных устройств и ракетных снарядов.

19 апреля сообщалось, что сотни боевиков сдали оружие и начали эвакуацию из города Думейр.