Сирийская армия освободила от боевиков город под Дамаском

Сотни боевиков сдали оружие и начали эвакуацию из города Думейр к северо-востоку от Дамаска, сообщают СМИ.

В четверг Думейр должны покинуть около 5 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на SANA.

Боевики вместе с семьями покидают город в рамках договора, по которому они имеют право уйти в северные районы Сирии, контролируемые их союзниками, сообщает Associated Press.

По информации сирийских СМИ, в Думейре действует группировка «Джейш аль-Ислам». Ранее боевики этой группировки покинули город Дума в Восточной Гуте.

Во вторник сообщалось, что боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре.