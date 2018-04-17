Боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре

В сирийском городе Думейр к северо-востоку от Дамаска боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие, сообщает сирийское агентство САНА.

«Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками «Джейш аль-Ислам» в Думейре», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Из города должны выйти около 1 тыс. боевиков, они направятся в Джараблус на севере Алеппо. Оружие начали сдавать около 60 боевиков.

В субботу был полностью завершен вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из сирийской Думы. Всего было выведено около 4 тыс. человек – боевики и член их семей.