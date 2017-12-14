Американская база в Сирии обстреляна из «Градов»

Ополченцы из «Народных сил сопротивления» (НСС), поддерживающие сирийское правительство, обстреляли ракетами типа «Град» военную базу США в районе Ракки.

«Это первая операция группировки. Также НСС заявили, что продолжат борьбу против курдских «Сирийских демократических сил» и американских сил в регионе. Конечной целью, которую декларирует НСС, является полное изгнание СДС и военнослужащих США из Сирии», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Опубликовано также видео обстрела.

НСС также требует передачи Ракки, Манбиджа и других крупных арабских городов под контроль сирийцев, пишет блогер Борис Рожин в LiveJournal. По его словам, в Ракке двое неизвестных на мотоциклах стреляли в людей и кидали шоковые гранаты, в результате чего пострадали 17 человек, курдские официальные лица связывают нападение с попытками увеличить хаос и панику в городе.

По его мнению, в этих населенных пунктах войска США и курдские формирования де-факто находятся в положении оккупантов на территории с малолояльным арабским населением, здесь есть обильная почва для развертывания партизанской или террористической войны против США и курдов как с просирийским, так и протурецким вектором.

«Если нет возможности сразу прогнать американцев из Сирии, то вполне логично обострять внутренние противоречия на оккупированных США территориях, в идеале – убив тем или иным образом несколько или десятки американских солдат, при этом ответственность за это будут брать различные новоявленные арабские группировки», – пишет блогер.

Он считает, что такие действия повлияют на общественное мнение в США, напомнив о иракской и афганской кампаниях.

«Объяснять, почему США воюют с местными арабами за курдов, американцам будет куда как сложнее, нежели рассказывать байки про то, что они пришли в Сирию уничтожать ИГ*. Переход к активным контрпартизанским действиям в районе Ракки неизбежно создаст для США целый комплекс проблем, которые осложнят их пребывание в регионе», – уверен блогер.

По его мнению, использование нерегулярных арабских группировок является еще одним инструментом гибридной войны.

В четверг президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо неожиданно заявил, что США «очень скоро» уйдут из Сирии. В пятницу появились подтверждения намерения Трампа покинуть САР.