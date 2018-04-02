Песков посоветовал журналистам читать заявления Лаврова

Россия не имеет никакого отношения к «делу Скрипаля», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Кремль якобы одобрил использование отравляющего вещества.

«Читайте все заявления министра иностранных дел (Сергея) Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел (Марии) Захаровой, вашего покорного слуги давностью уже недели две, наверное, когда мы с самого начала официально заявили на самых различных уровнях: Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее были опубликованы распространенные Британией «доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля. В то же время госдеп признал отсутсвтвие доказательств о причастности Москвы к инциденту.

Напомним, около двух десятков стран ЕС, а также Украина, США и Канада объявили о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В Кремле заявили, что Россия ответит на высылку дипломатов по принципу взаимности.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что западные страны задумаются об эфемерности обвинений Британии в адрес России.