Трампа выставили свиньей

Новый номер журнала New York Magazine вышел с портретом президента США Дональда Трампа на обложке; на изображении ему приделали свиное рыло.

Изображение выложил в своем Twitter журналист Яшар Али.

На фото присутствуют записи: «Не тайный сговор...», «Не некомпетентность...», «Не жестокость...».

Далее крупными буквами написано: «Это все коррупция, глупец».

Главный материал номера посвящен политике президента Трампа. Он озаглавлен как «501 день в болоте».

Ранее сообщалось, что Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге глав американского государства, составленном на основе опроса ученых-политологов.

При этом в середине декабря компания Gallup провела опрос, по результатам которого Трамп оказался на втором месте в рейтинге восхищения американцев, уступив Бараку Обаме.